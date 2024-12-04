Araç Satışında Yeni Dönem! Resmi Gazete'den Peş Peşe Duyuruldu: Noterlere Tam Yetki

ÖTV muafiyetli araçlar için Resmi Gazete’den yeni bir karar duyuruldu. Karara göre engelli​ yakınlarının raporu ile araç alımında ÖTV muafiyetinden yararlananları ilgilendiren değişikliklere gidildi.

ENGELLİLERE ÖZEL ARAÇLARI KULLANMAK İÇİN NOTER ONAYI ŞARTI

Bu kapsamda engellilere özel araçlarda, yalnızca belirlenen kişiler aracı kullanabilecek. Araç sahiplerinin yakınları, aynı ilde yaşayan birinci derece akrabalar veya noter onaylı sürücüler listelenerek tescil kayıtlarına işlenecek. Engelli bireyin bulunmadığı durumlarda, aracın engelli olmayan kişilerce kullanımı daha sıkı denetime tabi olacak. Yeni dönem 1 Ocak 2025'te başlayacak.

ARAÇ SATIŞLARINDA NOTERLERE BİR GÖREV DAHA

Ayrıca araç satış ve devir işlemlerine yönelik de bir düzenleme yapıldı. Böylece araç satış ve devir işlemlerinde noterler, borç sorgulama ve araç muayenesi kontrolü yapacak. Satış ve devirlerde noter dışında yapılan işlemler geçersiz sayılacak.