Hurda Araç Teşvikiyle ÖTV’siz Araç Desteği Meclis’e Gelmişti: 400 Bin TL’den Fazla İndirim Beklerken, ‘Aman ÖTV Artışı Olmasın da’ Diyerek Uyardı
Araba alacaklara ÖTV muafiyeti sunmayı hedefleyen hurda araç teşviki Meclis gündeminde yer aldı. Geniş yankı uyandıran ve yıllardır beklenilen kanun teklifinin yasalaşıp yasalaşmayacağı henüz belli olmasa da ortaya çıkan bir detay dikkat çekti. Otomotiv Gazetecisi Emre Özpeynirci, 2025’te otomobilden elde edilecek ÖTV gelirini işaret ederek, “Hurda teşviki beklemek gerçekçi değil. Aman ÖTV artışı olmasın da” diye yorumda bulundu.
2000 model ve daha yaşlı araç sahipleri için Meclis’e önemli bir düzenleme teklifi geldi. Buna göre hurda araç teşvikinin 6 yıl sonra yeniden hayata geçirilmesi planlanıyor. Teklifin yasalaşması ile araç fiyatları üzerinde büyük avantajlar sağlanacak. Bugünkü fiyatında 1 milyon TL olan bir aracın fiyatı ÖTV indirim desteği sayesinde 550-600 bin TL bandına kadar inebilecek. Ancak hurda araçlar için verilecek ÖTV desteği yalnızca yerli üretim araçları kapsayacak, ithal araçlar bu düzenlemenin dışında tutulacak.
TRAFİĞE ÇIKMASI YASAKLANACAK, 500 BİN TL’LİK CEZA İSTENİYOR
Teklifte ticari araç sahipleri için de çekici düzenlemeler gündeme getirildi. ÖTV ve KDV muafiyetli araç satın alma imkanı bu düzenlemelerin başında geliyor. Ayrıca, ağır hasarlı ve pert araçların trafikten tamamen çekilmesi de hedefleniyor. Trafiğe çıkamayacak durumda olan araçların tekrar kullanılmasına izin verilmemesi için net kurallar belirlenirken, bu hükme aykırı davrananlara 500 bin TL'ye varan para cezaları öngörüldü.
Trafik kazası veya doğal afet sonucu ağır hasarlı hale gelen ve ekonomik ömrünü tamamladığı belirlenen araçların onarılıp yeniden trafiğe çıkarılması da tamamen yasaklanacak.
HURDA ARAÇ TEŞVİKİ GELİR Mİ, NE ZAMAN?
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Otomotiv Gazetecisi Emre Özpeynirci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çeken verileri gözler önüne sererek, “2025'te otomotivden tahsil edilecek ÖTV gelirinin yüzde 64,4 artışla 818 milyar TL’ye ulaşması bekleniyor” dedi.
Özpeynirci, “819 milyar TL’lik bu şaşırtan hedefe rağmen ÖTV indirimi veya hurda teşviki beklemek gerçekçi değil. Aman ÖTV artışı olmasın da” yorumunu yaptı.