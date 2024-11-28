Hurda Araç Teşvikiyle ÖTV’siz Araç Desteği Meclis’e Gelmişti: 400 Bin TL’den Fazla İndirim Beklerken, ‘Aman ÖTV Artışı Olmasın da’ Diyerek Uyardı

2000 model ve daha yaşlı araç sahipleri için Meclis’e önemli bir düzenleme teklifi geldi. Buna göre hurda araç teşvikinin 6 yıl sonra yeniden hayata geçirilmesi planlanıyor. Teklifin yasalaşması ile araç fiyatları üzerinde büyük avantajlar sağlanacak. Bugünkü fiyatında 1 milyon TL olan bir aracın fiyatı ÖTV indirim desteği sayesinde 550-600 bin TL bandına kadar inebilecek. Ancak hurda araçlar için verilecek ÖTV desteği yalnızca yerli üretim araçları kapsayacak, ithal araçlar bu düzenlemenin dışında tutulacak.