Araç sahiplerine kötü haber: Zam yağmuru devam ediyor

Tüketiciler, enflasyonla mücadele kapsamında asgari ücrete ve diğer ücretlere ara zam yapılmasını beklerken, dolaylı vergi ve harçlardaki yüksek oranlı zamlarla boğuşmaya devam ediyor.

Araç sahiplerine kötü haber: Zam yağmuru devam ediyor

Akaryakıt sektöründe devam eden zam dalgası, vatandaşları olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Gelen son haberlere göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG'nin (otogaz) litre fiyatına 1 lira 75 kuruş zam gelecek. Ayrıca, 3 Temmuz'da gerçekleşecek ÖTV zamları da benzin ve motorine ek yükler getirecek.

LİTRE FİYATI 22,95 TL'YE YÜKSELECEK

Otogazın litre fiyatı zammın ardından İstanbul ve Ankara'da yaklaşık 22,95 TL'ye yükselecek. Benzinin litre fiyatı ise İstanbul'da 42,39 TL, Ankara'da 43,37 TL, İzmir'de 43,63 TL seviyesinde olacak. Motorinin litre fiyatı da İstanbul'da 42,47 TL, Ankara'da 43,48 TL, İzmir'de 43,87 TL olarak güncellenecek.

ÖTV'DEKİ ARTIŞ DA ETKİLEYECEK

3 Temmuz'da ÖTV'deki artış da akaryakıt fiyatlarına yansıyacak.

Haziran ayı ÜFE verileriyle birlikte, benzinde 2,06 TL, motorinde 1,93 TL'lik ÖTV artışı bekleniyor. KDV oranındaki yüzde 20'lik artış da eklendiğinde, vergi yükü benzinde 2,47 TL, motorinde 2,32 TL seviyesine çıkacak.

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