Mehmet Şimşek'in sözleri borsayı vurdu: Bu kez kayıp büyük

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Bu vergi paketinde olmasa da bir sonraki vergi paketinde borsa kazançlarına vergi düşünüyoruz" açıklamasıyla birlikte düşüşe geçti.

Haftaya yüzde 0,62 yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, Şimşek'in açıklamasının ardından negatife döndü ve günün ilk yarısında yüzde 2,33 değer kaybetti. Endeks, günü 10 bin 343,31 puandan tamamlayarak yüzde 2,86 oranında değer kaybetti.

YÜZDE 2,86'LIK KAYIP

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,86 değer kaybederek 10 bin 343,31 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 304,60 puan azalırken toplam işlem hacmi 99 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,26, holding endeksi yüzde 2,84 değer kaybetti.

Tüm sektör endeksleri gerilerken en çok kaybettiren yüzde 5,59 ile sigorta oldu.