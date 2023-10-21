Araç sahiplerine kötü haber: Benzine zam geldi

Benzin fiyatlarına dün geceden itibaren gelen zam pompaya yansıdı.

Araç sahiplerine kötü haber: Benzine zam geldi

Brent petrol fiyatlarında ve dövizdeki dalganlanma, benzin fiyatlarını da etkiliyor. İsrail ile Hamas arasında yaşanan çatışma da benzin fiyatlarını doğrudan etkilerken, araç sürücülerini zor günler bekliyor.

Gece yarısından itibaren benzine 1 lira 48 kuruşluk zam geldi.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 39.58 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 35.15 liradan satılıyor.

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