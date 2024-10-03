Araç Sahipleri Dikkat! 'Tasarruf Yapayım' Derken 50 Bin TL’nizden Olmayın

Havaların soğumasıyla birlikte oto elektrikçilerde yoğunluk oluşmaya başladı. Kış ayına hazır bir şekilde girmek isteyen sürücülerin, araçlarının kışlık bakımının yanı sıra araç aküsünü de kontrol ettirmesi gerekiyor.

Kış aylarında araçların masraf çıkarmaması için şimdiden kontrollerinin yaptırılması gerektiğini belirten oto elektrik ustası Fatih Yalçınkaya, “3 bin liralık masraftan kaçan sürücülerimiz, 50 bin liralık masrafla karşı karşıya kalabilir” ifadelerini kullandı.

'KIŞ GELMEDEN BAKIM YAPILMALI'

Akülere kış aylarının gelmeden bakılması gerektiğini aktaran Yalçınkaya, “Akülerin test edilmesi gerekiyor. Makineye bağlanan akülerin kontrolü yapıldıktan sonra ölçülmesi lazım. Eğer akünün şarjı düşükse şarja bağlanması ama bitmişse yenilenmesi gerekiyor. Akünün yanında kış için antifriz seviyesinin ölçülmesi lazım, düşükse eklenmesi veya değiştirilmesi gerekiyor. Kış aylarında akülerin bakımı yapılmazsa akü boşalır ve yolda kalırsınız. Aküsü biten vatandaşlar genelde araçları vurduruyor, fakat bu araca iyi gelmediği gibi motora da zarar veriyor. Akü değiştirmedikleri için motor arızasına kadar gidebiliyor. Akü bozuksa değiştirilmesi gerekirken takviye ile kurtarılabiliyorsa takviye edilmesi gerekiyor. Vatandaşlarımız aküleri boşaldığı zaman arabayı vurdurmaya çalışıyorlar fakat 3 bin liralık masraftan kaçıp, 50 bin liralık masrafla karşılaşabiliyorlar. Bunun yerine akü değişimi veya takviye edilmesi sizi daha büyük masraftan kurtaracaktır” dedi.

Kaynak: İHA