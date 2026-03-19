Araç Sahipleri Dikkat: Bayram Öncesi Akaryakıta Zam! Tabela Yine Değişiyor

Orta Doğu’da artan gerilim enerji piyasalarını sarsarken, petrol fiyatlarındaki hızlı yükseliş akaryakıt fiyatlarına da yansımaya devam ediyor. Bayram öncesinde araç sahiplerini üzecek bir gelişme daha yaşandı. Bu gece yarısından itibaren motorin fiyatlarına yüksek oranlı bir zam yapılması bekleniyor.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan süreçte, karşılıklı hamlelerin enerji tesislerini hedef alması petrol fiyatlarında sert yükselişe neden oldu. Dün sabah saatlerinde 100 doların altını gören Brent petrol, kısa sürede tırmanışa geçerek önce 107 doları, ardından yüzde 5’i aşan artışla 113 dolar seviyesini geçti.

MOTORİNE 5 LİRA 76 KURUŞ ZAM BEKLENİYOR

Artan petrol fiyatlarının etkisiyle bu gece motorinin litre fiyatına 5 lira 76 kuruş zam yapılması öngörülüyor. Mevcut uygulamaya göre bu artışın 58 kuruşluk kısmının vergiden karşılanması, kalan 5 lira 18 kuruşluk bölümünün ise doğrudan pompaya yansıması bekleniyor.

Motorinde ÖTV’nin sadece 48 kuruş seviyesinde kalması nedeniyle, daha önce uygulanan eşel mobil sistemindeki “zamların yüzde 75’inin pompaya yansıtılması” düzenlemesi de fiilen devre dışı kaldı.

BENZİN FİYATLARI SABİT KALDI

Öte yandan benzin fiyatlarında bu gece için herhangi bir artış öngörülmüyor.

FİYATLAR 70 LİRAYI AŞIYOR

Yapılması beklenen zamla birlikte motorinin litre fiyatının İstanbul’da yaklaşık 71,14 TL’ye, Ankara’da 72,24 TL’ye ve İzmir’de 72,52 TL’ye yükselmesi bekleniyor. Benzin fiyatları ise İstanbul’da 62,02 TL, Ankara’da 62,97 TL ve İzmir’de 63,26 TL seviyelerinde seyrediyor.

Kaynak: Haber Merkezi