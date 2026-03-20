Araç Sahipleri Dikkat! Akaryakıta Zam Geldi: Tabela Yine Değişti

Petrol fiyatları, ABD ve İsrail liderlerinin Basra Körfezi'ndeki büyük enerji tesislerinde meydana gelen hasardan dolayı tedirgin olan yatırımcıları yatıştırma çabaları sırasında, geriledi.

Brent petrol sabah saatlerinde varil başına 108 dolar civarında seyrediyor. Petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik, Türkiye'de benzin fiyatlarına zam olarak yansıdı.

Söz konusu zammın yüzde 75'i eşel mobil sistemiyle vergiden karşılandı. Zammın benzinde 5,19 TL'si pompaya yansıdı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin litre fiyatı: 62.00 TL

Motorin litre fiyatı: 71.10 TL

LPG litre fiyatı: 30.49 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 62.97 TL

Motorin litre fiyatı: 72.22 TL

LPG litre fiyatı: 30.37 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 63.25 TL

Motorin litre fiyatı: 72.50 TL

LPG litre fiyatı: 30.29 TL

Kaynak: Haber Merkezi