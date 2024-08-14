Araç Geçiş Garantisinde Zarar Bitmiyor: Kasadan 6 Ayda 36 Milyar TL Çıktı

Yap-İşlet-Devret projeleri 2024'ün ilk altı ayında Hazine'ye 36 milyar TL'nin üzerinde maliyet çıkardı. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, YİD projelerini "Türkiye ekonomisi için bir karadelik" olarak nitelendirdi.

Araç Geçiş Garantisinde Zarar Bitmiyor: Kasadan 6 Ayda 36 Milyar TL Çıktı

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) yayımladığı '2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu', Hazine tarafından Yap-İşlet-Devret (YİD) projelerine yapılan devasa garanti ödemelerini ortaya koydu.

Karar Gazetesi'nde yer alan habere göre, 2024 yılının ocak-haziran döneminde Hazine tarafından Yap-İşlet-Devret (YİD) projelerini yürüten şirketlere toplam 36 milyar 109 milyon 378 bin 774 TL ödeme yapıldı. Bu ödemeler, özellikle araç geçiş garantilerinin tutturulamaması nedeniyle gerçekleşti.

'TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN BİR KARADELİK'

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu duruma dikkat çekti. Yavuzyılmaz, YİD projelerini 'Türkiye ekonomisi için bir karadelik' olarak nitelendirdi, bu projelerin Hazine'ye olan maliyetinin sürdürülemez olduğunu belirtti.

Araç Geçiş Garantisinde Hazine Zararda: Kasadan 6 Ayda 36 Milyar TL Çıktı!

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