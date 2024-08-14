Dev Bankadan Türkiye İçin Yeni Tahmin

Dünyaca ünlü finans devi Barclays, Türkiye’nin 2024 yılı için cari açık tahminini güncelledi.

CNBC-e’de yer alan habere göre, İngiltere merkezli bankanın yayımladığı raporda, Türkiye'nin 2024 yılı cari açık tahminini 5 milyar dolar düşürerek 15 milyar dolara, yani GSYİH'nın yüzde 1,2'sine çekti. Cari açık tahmini 2023 yılı için 45 milyar dolar yani GSYİH'nın yüzde 4,1'i olarak belirlenmişti. Bu iyileşme ise temel mal dengesi ve altın dengesi performansındaki iyileşmeye bağlandı.

Barclays’tan Ercan Ergüzel’in imzasıyla yayımlanan raporda, Haziran 2024'te Türkiye'nin cari fazlası 0,4 milyar dolar olarak gerçekleşti ve beklentilerin biraz üzerinde geldi. Ancak, bu rakam 2023 Haziran ayında kaydedilen 0,8 milyar dolarlık fazlanın altında kaldı. Barclays, 2023 Aralık'tan 2024 Mayıs'a kadar olan 12 aylık dönemde temel mal dengesinde kademeli bir iyileşme gözlemlediğini, ancak bu trendin haziran ayında tersine döndüğünü belirtti.

Raporda ayrıca, Türkiye’nin döviz rezervlerinde 2024'ün ikinci yarısında yaklaşık 30 milyar dolarlık bir artış beklendiği kaydedildi.