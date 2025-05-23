Apple Music'ten Türkiye Fiyatlarına Dev Zam

Apple Music, Türkiye'deki kullanıcılarını yakından ilgilendiren önemli bir fiyat güncellemesine gitti. Dijital müzik platformu, öğrenci, bireysel ve aile abonelik planlarına ciddi oranlarda zam yaptı. Yeni tarifeyle birlikte öğrenci paketi yüzde 65, bireysel abonelik yüzde 50 ve aile planı ise yüzde 67 oranında zamlandı.

Güncellenen fiyatlar şu şekilde:

Öğrenci paketi: 32,99 TL

Bireysel abonelik: 59,99 TL

Aile planı: 99,99 TL

Bu zam oranları, Türkiye'deki dijital müzik kullanıcıları arasında tepkilere neden oldu. Özellikle öğrenciler için sunulan uygun fiyatlı erişimin ciddi şekilde pahalı hale gelmesi, sosyal medya platformlarında eleştirilere yol açtı. En yüksek artışın yaşandığı aile planı ise 100 TL'yi bularak dikkatleri üzerine çekti.

Kaynak: Haber Merkezi