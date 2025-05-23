Merkez Bankası Verileri Yayımladı: Vatandaşın Enflasyon Beklentisi Son 5 Ayın Zirvesinde!

Merkez Bankası'nın yayımladığı "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerine göre, vatandaşın enflasyon beklentisi son 5 ayın zirvesine çıktı. Mayısta yıllık enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları için yüzde 25,1 oldu. Reel sektör için ise yüzde 41’e düşerken, hanehalkı için yüzde 59,9 oldu

Merkez Bankası Verileri Yayımladı: Vatandaşın Enflasyon Beklentisi Son 5 Ayın Zirvesinde!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı. Merkez’in yayımladığı veriler piyasa katılımcılarıyla vatandaşın enflasyon tahminleri arasındaki makasın nasıl açıldığını ortaya koydu.

Merkez Bankası’nın yayımladığı ‘Sektörel Enflasyon Beklentileri” verilerine göre, mayısta yıllık enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları için yüzde 25,1 oldu. Reel sektör için ise yüzde 41’e düşerken, hanehalkı için yüzde 59,9 oldu. Bu verilerle piyasa katılımcıları ile vatandaşın arasındaki enflasyon beklenti farkı 5 34,8 oldu.

Merkez Bankası Verileri Yayımladı: Vatandaşın Enflasyon Beklentisi Son 5 Ayın Zirvesinde! - Resim : 1

SON 5 AYIN ZİRVESİ

Merkez’in verilerinde mayısta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,5 puan azalarak yüzde 25,1'e, reel sektör için 0,7 puan gerileyerek yüzde 41'e inerken, hanehalkı için ise 0,6 puan artarak yüzde 59,9'a ulaştı. Buna göre hanehalkının enflasyon beklentisi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıkmış oldu.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı geçen aya göre 0,6 puan artarak, yüzde 27,8 olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: AA

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