Antalya'da taksi ücretlerine zam!

Antalya’da taksimetre ücretlerine ortalama yüzde 25 zam yapıldı.

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Antalya'da taksi ücretlerine zam!

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı UKOME Şube Müdürlüğünün sekretaryasının yürüttüğü Ulaşım Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (UKOME) Genel Kurulu bugün toplandı.

Toplantının sonunda taksimetre ücretlerine alınan zam kararları açıklandı.

YÜZDE 25 ZAM

Antalya'da yeni zamla taksimetre ücretlerine ortalama yüzde 25 zam yapıldı.

Yeni zamlı ücretler şöyle:

- Taksimetre açılışı 14 TL, kilometre ücreti 18 TL, saat ücreti 72 TL,

- Birim metre (100 metre) 1.80 TL, birim zamanı (1dk) 1.20 TL indi bindi ise 50 TL oldu.

YENİ ZAMLI TARİFE 4 TEMMUZ'DAN İTİBAREN UYGULANACAK

Zam kararını değerlendiren Antalya Şoförler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, “Şu an için zam yeterli. Yakıt fiyatları artmasa biz zam istemeyiz. Diğer giderlerimiz de arttı. Mecbur kaldık. Zam kararı almak çözüm değil. Esnafımızı da düşünüyoruz. 4 Temmuz günü uygulanacak” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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