Milyonları ilgilendiriyor: Asgari ücrette iki günde dev kayıp!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), faiz kararı sonrası rekor kıran dolar kuru, asgari ücrette kur üzerinden erimeye yol açtı.

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Milyonları ilgilendiriyor: Asgari ücrette iki günde dev kayıp!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun salı günü gerçekleştirilen üçüncü toplantısının ardından yeni asgari ücret, yüzde 34 artışla net 11 bin 402 TL olarak duyuruldu.

Böylece yılın ikinci yarısında uygulanacak olan 11 bin 402 TL net asgari ücretin kamuoyuna açıklandığı gün, 23,60 TL'den işlem gören dolar kuru üzerinden hesaplandığında 483 dolar olarak kaydedilmişti.

İKİ GÜNDE ASGARİ ÜCRET ERİDİ

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının açıklamasının üzerinden henüz iki gün geçmesine rağmen, 24,62 TL ile tüm zamanların rekorunu kıran dolar kuru, asgari ücretin kur üzerinden erimesine neden oldu.

20 DOLAR ERİDİ

Güncel kur üzerinden 463 dolara gerileyen asgari ücrette iki günde kayıp 20 dolara ulaştı.

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500 DOLAR OLACAĞI İFADE EDİLMİŞTİ

Asgari ücrette ara zam görüşmeleri başlamadan önce kamuoyunda bazı rakamlar gündeme gelmişti. Önceki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in asgari ücrete Temmuz zammı için "Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak" ifadelerini kullanmıştı. Eski bakanın bu açıklamasının ardından kamuoyunda asgari ücretin dolar bazında ele alınması eğilimi öne çıkmıştı.

"YARDIMCIN OLSUN ALLAH"

Ayrıca, Önceki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in asgari ücrete Temmuz zammı için 'Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak' ifadelerine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ergün Atalay, "Vedat Bey'in bir açıklaması var, dolar üzerinden. Türkiye'de yaşıyoruz, Türk parası üzerinden konuşuyoruz. Ama kızım senin dediğin noktaya baktığım zaman şu anda 486 dolar. Belki de asgari ücret tarihinin en yüksek rakamı. Bu mükemmel bir şey mi? Değil. Ama bugünün şartlarında yapılması gerek buydu, bunu yaptık. Geçen dönem Aralık ayında ben imzalamamıştım. Bu dönem komisyonla oturduk ve bir mutabakat sağladık. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi

Daha sonra Atalay, açıklamasını bitirdikten sonra bir muhabirin, "Asgari ücret 500 doların altında kaldı" diye sorması üzerine, "Kızım 14'ün (14 binin) altında kaldı, Allah sana da kolaylık versin, yardımcın olsun Allah" dedi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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