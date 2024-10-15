Anlaşma Sağlandı! ADQ, Odeabank’ın Yüzde 96 Hissesini Satın Alıyor

Abu Dhabi merkezli yatırım zinciri Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ), Türkiye’nin önde gelen mevduat bankalarından Odeabank’ın yüzde 96’lık hissesini satın almak için harekete geçti. ADQ, Beyrut merkezli Bank Audi liderliğindeki konsorsiyumla anlaşmaya vardı ve Odeabank’ın sermayesindeki hisselerin devri konusunda uzlaşı sağlandı.

ADQ’dan yapılan açıklamada, Bank Audi ve diğer yatırımcıların, sahip oldukları payları ADQ'ya devretme konusunda anlaşmaya vardıkları belirtildi.

2012'DE FAALİYETE BAŞLADI

2012 yılında faaliyete geçen Odeabank, Bank Audi’nin Türkiye’deki iştiraki olarak kurulmuştu. Odeabank, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) onayıyla 533 milyon 520 bin TL sermaye ile Türkiye’de hizmet vermeye başlamıştı.