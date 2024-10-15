Tepkiler Çığ Gibi Büyürken AK Parti Formül Arayışına Başladı

Savunma Sanayii desteklemek için kredi kartından kesilecek paya ilişkin görüşmeler devam ediyor. AK Parti Meclis Grubu’nda yapılan değerlendirmede, kamuoyu tepkisi de dikkate alınarak, iki formül üzerinde çalışma yapılıyor.

Ünsal Ergel Ünsal Ergel
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Tepkiler Çığ Gibi Büyürken AK Parti Formül Arayışına Başladı

ÜNSAL ERGEL | ANKARA

Geçtiğimiz hafta AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından açıklanan ve TBMM Başkanlığı’na teslim edilen Savunma Sanayiine ilişkin düzenlemeleri de kapsayan torba kanun, tekrar ele alınıyor. İçeriğinde bulunan kredi kartından Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na katkı payı kesilmesine ilişkin bölüm, AK Parti tarafından yeniden ele alınıyor.

İKİ ALTERNATİF DEĞERLENDİRİLİYOR

AK Parti kurmaylarından edinilen bilgiye göre masada iki öneri var. Bunlardan biri kanun teklifine bulunan kart limitinin 100 binden 200 bine çıkarılması, diğeri ise 750 TL olan kesintinin yıllık 375 TL’ye çekilmesi olarak değerlendiriliyor.

Doğrudan kesintinin Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na aktarılacağı belirtilen AK Parti kurmayları, öngörülen rakamın ise şu anda 13,1 milyar TL olduğunu söylüyor.

Ekonomi kurmaylarıyla bugün yapılacak etki analizleriyle beraber iki düzenlemeden birinin yapılacağını söyleyen AK Parti kurmayları, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kanun görüşülürken verilecek önerge ile ilgili madde de değişiklik yapılacağını da bildirdi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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