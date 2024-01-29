Ankara'da simit zammı iptal edildi

Ankara'da simidine yapılan zam geri alındı. Başkentte simit 10 liradan satılmaya devam edecek.

Son Güncelleme:
Ankara'da simit zammı iptal edildi

Ankara Simitçiler ve Pideciler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, Ankara simidine zam kararını iptal ettiklerini belirterek, "Ankara simidinin satışı 10 liradan devam edecek" dedi. Simitin 15 TL'ye çıkarılması tepki çekmişti.

Geçen hafta esnaftan zam talebi geldiğini ve değerlendirdiklerini dile getiren Delibaş, "Cuma günü Ankara simidinin satış fiyatının 10 liradan 15 liraya çıkmasına karar vermiştik. Daha sonra bir değerlendirme yaptık ve 15 liralık fiyatın yüksek olduğuna karar verdik. Bugün itibarıyla da zammın iptali kararını aldık. Ankara simidinin satışı 10 liradan devam edecek. Gücümüz yettiğince de 10 liradan satmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Delibaş, simitçi esnafının fedakarlık yaptığına işaret ederek, "Daha önce Toprak Mahsulleri Ofisinden un desteği aldık ve bu dönemde 9 ay hiç zam yapmadık. Yine esnafımız desteklenirse bir sene de zam yapmayız. Bizim için önemli olan ham madde. Maliyetler yükselirse mecbur zam yapmak zorunda kalıyoruz. Destek alırsak biz de zam yapmayız" değerlendirmesinde bulundu.

Esnafın bulunduğu yerlerin kiralarından dolayı maliyet farklılıkları oluştuğuna dikkati çeken Delibaş, taban-tavan fiyat uygulamasına geçilmesinin faydalı olacağını anlattı.

Delibaş ayrıca, yaptıkları bazı açıklamaların yanlış anlaşıldığının altını çizerek, "Bizim bazı sözlerimiz siyasi mecraya çekilmiş, bundan dolayı da özellikle devlet büyüklerimizden özür diliyoruz. 'Bizim kendi esnaf teşkilatımız özür dilemeli.' diye söylemek istemiştik ama sözlerimiz farklı anlama çekildi. Üzdüğümüz halkımızdan özür diliyoruz" dedi.

Etiketler
Simit Zam Ankara
Son Güncelleme:
Tahta kaşık kullanırken dikkat! Tehlikeyi birçok kişi görmezden geliyor Tahta kaşık kullanırken dikkat! Tehlikeyi birçok kişi görmezden geliyor
AKP'nin gelir adaleti 'servet transferi'ne dönüştü, emekli açlığa mahkum oldu! Emekli açlığa mahkum oldu!
Yine ezberleri alt üst etti! En sağlıklı eti Canan Karatay açıkladı Yine ezberleri alt üst etti! En sağlıklı eti Canan Karatay açıkladı
AKP'nin ekonomi modelinin kazananı zenginler: 'Servet transferi' gelir eşitsizliğini artırdı! 'Servet transferi' gelir eşitsizliğini artırdı!
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'da son anket: Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki fark dikkat çekti, 'İYİ Parti adayı' yüzde 3'ü göremedi İmamoğlu ile Kurum arasındaki fark dikkat çekti, 'İYİ Parti adayı' yüzde 3'ü göremedi
Fatih Altaylı tarih ve oran verdi: Emekliye bir zam daha yapılabilir Emekliye bir zam daha yapılabilir
Bir ayrılık daha... Galatasaray'dan İtalyan devine transfer oluyor Galatasaray'dan İtalyan devine transfer oluyor
Aldatmak akıllarına bile gelmiyor: En sadık 5 burç açıklandı Aldatmak akıllarına bile gelmiyor: En sadık 5 burç açıklandı
Motorine zam geliyor! 1 liranın üzerinde... Motorine zam geliyor! Bu geceden itibaren geçerli