AKP'nin gelir adaleti 'servet transferi'ne dönüştü, emekli açlığa mahkum oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 Aralık ayı enflasyon oranlarını açıklamasıyla 6 aylık enflasyon oranı yüzde 37,57 oldu. Böylece SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerine ise refah payı hariç en az yüzde 37,57 oranında zam yapılacağı kesinleşti.

Ancak yaşanan ekonomik kriz sonrası emekli maaşlarına ek zam yapılırken, ilave yüzde 5 artış daha yapıldı. İlave zam sonrası emekli zammı artış oranı yüzde 42,6'ya yükseldi. Daha sonra emekli aylıklarına 5 puan olarak açıklanan refah payı 11,68 olarak güncellenerek, yüzde 49,25'e yükseltildi.

SERVET TRANSFERİ

Söz konusu gelişmelerle birlikte AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerden önce faiz artışına karşı ısrarı ekonomide tahribatı artırdı. Erdoğan'ın ekonomik planıyla enflasyon tarihi zirvelere yerleşirken, ihracat odaklı üretime yönelik ucuz kredi genişlemesiyle servet transferi dönemi başladı.

GELİR ADALETSİZLİĞİ ARTTI

Enflasyon ve kur kriziyle dar gelirli yurttaş geçim derdine düşerken, TÜİK'in bugün açıkladığı, 'Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2023' yılı sonuçlarına göre; en yüksek eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay bir önceki yıla göre 1,8 puan artarak yüzde 49,8'e çıktı. En düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun aldığı pay 0,1 puan azalarak yüzde 5,9 oldu.

Verilerle birlikte, emekli ve dul-yetim aylıklarının sosyal transferler içindeki payı ise yüzde 88,4 olarak gerçekleşti.

EMEKLİYE EN AZ PAY AYIRAN İKİNCİ ÜLKE TÜRKİYE

TÜİK'in açıkladığı veriler sonrası gelir adaletsizliği her geçen gün artarken, Türkiye, milli gelire oranla yüzde 6,1 ile emekli maaşlarına Avrupa'da en az pay ayıran ikinci ülke oldu. Euronews'in aktardığı verilere göre, Avrupa'da emekli maaşlarının milli gelire oranı en yüksek, yüzde 17,2 ile İtalya'da olurken, en düşük yüzde 4 ile İrlanda'da gerçekleşti.

"FAKİRLİKTEN OY DEVŞİRME SİSTEMİ"

Konuya ilişkin sosyal medyadan paylaşın yapan vergi uzmanı Ozan Bingöl, En zengin yüzde 20'nin toplam gelirden aldığı pay 2021 yılında yüzde 46,7 iken şimdi yüzde 49,8 olmuştur. En yoksul yüzde 20'nin aldığı pay ise 2021 yılında yüzde 6,1 iken şimdi yüzde 5,9’a gerilemiştir. Aradaki fark 8 katın da üzerine çıkmıştır! Zenginin daha zenginleştiği, fakirin daha fakirleştiği bir düzen! Ve sonucunda artan sosyal yardımlarla fakirlikten oy devşirme sistemi tıkır tıkır işliyor" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem