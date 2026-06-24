Altında Sert Düşüş! Gram Fiyatı 6 Bin Liranın Altına İndi

Doların yükselişiyle birlikte altın fiyatları sert çakıldı. Gram altın 6 bin liranın, çeyrek altınsa 10 bin liranın altını gördü.

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Altında Sert Düşüş! Gram Fiyatı 6 Bin Liranın Altına İndi
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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri uzun süre yüksek seviyelerde tutacağına yönelik beklentiler, küresel piyasalarda doların güç kazanmasına yol açarken, altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı.

Dolar endeksindeki yükselişin etkisiyle değerli metallerde satış baskısı artarken, ons altın 3 bin 975 dolar seviyesinin altına geriledi. Böylece ons altında haftalık kayıp yüzde 5'e yaklaşırken, aylık değer kaybıysa yüzde 10 seviyesine yaklaştı.

6 BİN LİRA EŞİĞİNDE GERİLEME

Küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisi iç piyasaya da yansıdı. Gram altın gün içerisinde 6 bin 90 lira seviyelerinde işlem görürken, ilerleyen saatlerde düşüşünü sürdürerek 6 bin liranın altına indi.

Çeyrek altın da satış baskısından nasibini aldı. Fiyatlardaki geri çekilmeyle birlikte çeyrek altın 10 bin liranın altını gördü.

Kaynak: Haber Merkezi

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