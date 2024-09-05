Altında İvme Yukarıda! Gram ve Çeyrek Altın Ne Kadar Oldu?
Vatandaşın başlıca yatırım aracı olarak kullandığı altın fiyatlarındaki gidişat sıkı takip ediliyor. Gram altın güne 2 bin 736 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 598 liradan başladı.
Piyasalardaki tüm dengeleri değiştiren altın ve döviz kurundaki hareketlilik, dikkatle takip ediliyor. Özellikle altını yatırım aracı olarak kullanan vatandaş, kurdaki değişimi gözden kaçırmıyor. İşte 5 Eylül 2024 Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları…
Gram altın satış fiyatı: 2.736,22 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 4.598,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 9.187,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 18.206,72 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 18.267,43 TL
Gremse altın satış fiyatı: 45.808,66 TL
Ons altın satış fiyatı: 2.503,47 dolar
Kaynak: Gerçek Gündem