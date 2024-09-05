Altında İvme Yukarıda! Gram ve Çeyrek Altın Ne Kadar Oldu?

Vatandaşın başlıca yatırım aracı olarak kullandığı altın fiyatlarındaki gidişat sıkı takip ediliyor. Gram altın güne 2 bin 736 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 598 liradan başladı.

Altında İvme Yukarıda! Gram ve Çeyrek Altın Ne Kadar Oldu?

Piyasalardaki tüm dengeleri değiştiren altın ve döviz kurundaki hareketlilik, dikkatle takip ediliyor. Özellikle altını yatırım aracı olarak kullanan vatandaş, kurdaki değişimi gözden kaçırmıyor. İşte 5 Eylül 2024 Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları

Gram altın satış fiyatı: 2.736,22 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 4.598,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 9.187,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 18.206,72 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 18.267,43 TL
Gremse altın satış fiyatı: 45.808,66 TL
Ons altın satış fiyatı: 2.503,47 dolar

Kaynak: Gerçek Gündem

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