Altında Haftanın İlk Gününde Kayıp! Yatırımcının Gözü FED Kararında

27 Ekim 2025 Pazartesi günü altın piyasasında yön aşağı döndü. ABD ile Çin arasında yapılması beklenen ticaret görüşmeleri küresel risk iştahını artırırken, yatırımcıların güvenli liman varlıklara olan ilgisi azaldı. Bu durum, altın fiyatlarının yeni haftaya da düşüşle başlamasına neden oldu.

KÜRESEL PİYASALAR FED KARARINA ODAKLANDI

Yatırımcıların gözü bu hafta açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararında. Fed’in faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor ancak olası bir faiz artırımı sinyali, değerli metaller üzerinde ek baskı oluşturabilir. Küresel piyasalarda artan iyimserlik ve doların güçlenmesi, altının ons fiyatını zayıflatıyor.

GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARINDA GERİLEME

Haftanın ilk işlem gününde gram altın 5.475 TL seviyesinden alıcı bulurken, satış fiyatı 5.476 TL olarak kaydedildi.Çeyrek altın ise 8.763 TL’den alınırken, 8.956 TL’den satılıyor.

CUMHURİYET VE TAM ALTIN NE KADAR?

Yatırımcıların gözdesi Cumhuriyet altını 35.046 TL alış, 35.708 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Tam altın ise 37.817 TL’den alınırken, 38.103 TL’den satılıyor.

DİĞER ALTIN TÜRLERİNDE SON DURUM

Yarım altın: Alış 17.475 TL – Satış 17.916 TL

Ata altın: Alış 38.933 TL – Satış 39.924 TL

Ziynet altını: Alış 35.060 TL – Satış 35.722 TL

Gremse altın: Alış 94.193 TL – Satış 95.111 TL

BİLEZİK FİYATLARI DA GÖZDE

Takı sektöründe en çok tercih edilen ürünlerden 22 ayar bilezik bugün 5.291 TL’den alınırken, 5.536 TL’den satılıyor.

14 ayar bilezik ise 3.198 TL alış, 4.302 TL satış seviyesinde bulunuyor.

ONS ALTIN DÜŞÜŞÜNÜ SÜRDÜRÜYOR

Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı 4.111 dolar alış, 4.114 dolar satış seviyelerinde işlem görüyor.Analistler, ABD-Çin ilişkilerinde yaşanacak gelişmelerin yanı sıra bu hafta açıklanacak Fed kararının, altının yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi