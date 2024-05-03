Altın, gün sonunda yine kazandırdı: Yükselişi sürüyor

Altın piyasasında standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,3 artarak 2 milyon 435 bin liraya yükseldi. Dünün kapanışında ise bu fiyat 2 milyon 428 bin liraydı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altın işlem hacmi 867 milyon 619 bin 632,96 lira olarak gerçekleşirken, işlem miktarı ise 356,21 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 867 milyon 619 bin 632,96 lira düzeyinde gerçekleşti.

En fazla işlem yapan kurumlar arasında İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler ve Türkiye İş Bankası yer aldı.