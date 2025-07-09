Altın Geri Çekildi: Gram ve Çeyrek Fiyatları Düştü, İşte Güncel Rakamlar...

9 Temmuz 2025 itibarıyla altın fiyatları düşüş eğiliminde. Gram altın 4.240 TL, çeyrek altın ise 6.971 TL’den satılıyor. Ons altının yatay seyri ve kurdaki durgunluk, iç piyasada fiyatları aşağı çekti.

Altın Geri Çekildi: Gram ve Çeyrek Fiyatları Düştü, İşte Güncel Rakamlar...
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Altın piyasası, 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü aşağı yönlü bir seyir izliyor. Küresel piyasalarda ons altının 3.295 dolar civarında yatay seyretmesi ve döviz kurundaki hareketliliğin zayıflaması, iç piyasadaki fiyatların gerilemesine neden oldu. Bu durum, özellikle gram ve çeyrek altın fiyatlarında düşüş beklentilerini gündeme taşıdı.

Vatandaşlar ve yatırımcılar, "Altın ne kadar oldu?", "Gram altın düştü mü?", "Çeyrek altın kaç TL?" gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Piyasaların yön aradığı bugünlerde, altın fiyatlarının seyri yatırım kararları açısından önem kazanıyor. Güncel verilere göre hem ons hem de TL bazlı altın fiyatlarında küçük çaplı düşüşler izleniyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın, bugün alışta 4.240,03 TL, satışta ise 4.240,50 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altının alış fiyatı 6.910 TL, satış fiyatı 6.971 TL seviyesinde. Yarım altın 13.819 TL alış ve 13.941 TL satış fiyatına sahip.

Tam altın, alışta 27.267,81 TL, satışta ise 27.799,14 TL seviyesinde işlem görürken; Cumhuriyet altınının alış fiyatı 27.554 TL, satış fiyatı ise 27.756 TL olarak kaydedildi. Küresel piyasalarda ons altın fiyatı ise alışta 3.295,58 dolar, satışta ise 3.295,92 dolar seviyelerinde dengelenmiş durumda.

Kaynak: Haber Merkezi

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