Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor: Gram altın ne kadar?

Noel tatili nedeniyle yılın son haftasında yatırımcıların temkinli davranmaya devam ederken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek yıl faiz indirimi beklentileri altın fiyatlarını destekliyor.

Para politikasında Fed'in gelecek yıl izleyeceği politikalara ilişkin fiyatlamaların yüzde 85 ihtimalle martta faiz indirimine gidilebileceğini işaret ediyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmelerle altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından bin 945 lira seviyesinde bulunuyor.

Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı günü bin 924 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 190 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 10 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI YÜKSELİŞTE

Dün günü önceki kapanışının hemen altında 2 bin 53 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,5 yükselişle 2 bin 60 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem