Altın fiyatlarında son durum: Gram altında bir rekor daha!

Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlanmasının ardından yükselişe geçen dolar kurunda süren rekor serisi altın fiyatlarını destekledi.

Ayrıca, küresel piyasalarda merkez bankalarının "şahin" politikaları yakında terk edebileceği beklentisi altın fiyatları üzerinde etkili oldu.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmelerle altının gram fiyatı, gün içinde bin 494 TL'yi görerek rekor tazeledi. Gram altın şu dakikalarda bin 484 TL'den işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,6 artışla bin 461 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 440 lira, Cumhuriyet altını da 9 bin 860 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATINDA SINIRLI DÜŞÜŞ

Altının ons fiyatı, dün yüzde 1,3 artışla günü bin 966 dolardan kapatmasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında bin 965 dolardan alıcı buluyor.

Kaynak: Gerçek Gündem