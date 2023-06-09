Dolar kurunda rekor serisi sürüyor: (9 Haziran 2023)

Seçim öncesi Merkez Bankası, dolar/TL kurunu baskılamak için kamu bankaları aracılığıyla piyasaya müdahale ederken, Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlanmasının ardından yükselişe geçen dolar kurunda rekor serisi sürüyor.

Bu gelişmeler sonrası dolar/TL, piyasaların açılışında 23,56 TL seviyesini görerek rekor kırdı. Şu dakikalarda ise, dolar 23,50 TL seviyesinde işlem görüyor.

DOLAR YAKLAŞIK 4 TL ARTTI

Öte yandan Dolar/TL, 14 Mayıs seçimlerinden önce 19,57, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun yapıldığı 28 Mayıs'tan önce ise 19,97 seviyesindeydi. Dolar kuru, 9 işlem gününde yaklaşık 4 lira arttı.

Kaynak: Gerçek Gündem