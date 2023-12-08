Altın fiyatlarında son durum: Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ne kadar?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizinde indirimlere başlayabileceği altın fiyatlarına yansırken, gram altın yeni güne sınırlı yükselişle başladı.

Altın fiyatlarında son durum: Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ne kadar?

Bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin öngörüleri etkilemesi bekleniyor.

Para piyasalarında, Fed'in yüzde 60 ihtimalle gelecek yıl mart ayında politika faizinde indirimlere başlayabileceği, fiyatlanmalara yansırken, gelecek iki toplantıda bankanın faizleri sabit bırakacağına ise kesin gözüyle bakılıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmelerle altının gram fiyatı yeni güne de yükselişle başlamasının bin 890 lira seviyesinde bulunuyor.

Altın fiyatlarında son durum: Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ne kadar? - Resim : 1

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,2 artışla bin 887 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 110 liradan, Cumhuriyet altını ise 12 bin 690 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATINDA YÖN ARAYIŞI

Altının ons fiyatında ise hafta başında görülen rekor seviyenin ardından yön arayışı devam ediyor. Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,1 primle 2 bin 31 dolardan alıcı buluyor.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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