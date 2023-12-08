Dolar/TL rekor kırdı, kritik eşiğe yaklaştı!

Türkiye ekonomisinde yaşanan enflasyon endişesi, TL'nin değer kaybetmesine yol açarken dolar/TL kritik eşik olan 29 TL sınırına dayanarak rekor tazeledi.

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Dolar/TL rekor kırdı, kritik eşiğe yaklaştı!

Enflasyonun daha da artacağı endişesi piyasalarda hakim görüş olarak kalmaya devam ediyor.

Bu gelişmelerle birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkabı Hafize Gaye Erkan, "Temmuzda 10 kat artışla 3 milyar liraya yükselttiğimiz reeskont limitini daha da artıracağız, çalışmalarımız devam ediyor. Yatırım taahhütlü avans kredileriyle cari dengeye katkı verecek ve etkileri döviz kuru ve fiyat istikrarında hissedilecek alanlarda üretim artışı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

DOLAR/TL'DE REKOR

Enflasyon endişesi ve Erkan'ın açıklamaları sonrası dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından 28,98 TL seviyesini görerek rekor kırdı.

Dolar/TL rekor kırdı, kritik eşiğe yaklaştı! - Resim : 1

Dün, yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 28,9204'ten tamamlamıştı.

TL'NİN DEĞER KAYBI SÜRÜYOR

TL, dolar karşısında son dönemde sınırlı değişim gösterse de yıl başından beri yüzde 35.4 değer kaybetti. Haziran ayından bugüne TL'deki değer kaybı ise yüzde 28.5 oldu.

GÖZLER ABD'DE

Öte yandan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisi yatırımcıların odağında bulunuyor.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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