Altın fiyatlarında son durum

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 1.654 lira seviyesinden işlem görüyor.

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Altın fiyatlarında son durum

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe rağmen dolar kurunda yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,4 artışla 1.643 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,5 değer kazancıyla 1.654 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,45 artışla 1.873 dolardan işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasalarda yükselen petrol fiyatlarının ABD'de enflasyona dair endişeleri canlı tuttuğunu ifade etti. Bu durumun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri yüksek tutmasına neden olduğunu belirten analistler, yüksek faiz ortamının altın başta olmak üzere değerli maden fiyatlarını baskılayacağını söyledi.

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin bu akşam açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yanı sıra Avro Bölgesi'nde öncü enflasyon, ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.865 doların destek, 1.890 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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