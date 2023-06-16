Altın fiyatlarında Fed fırtınası: Gram altın rekor seviyelere yaklaştı! (16 Haziran 2023 Cuma)

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini sabit tutması ve sıkılaşma politikasının sonuna yaklaştığına dair beklentiler altın fiyatlarını destekledi. Bu gelişmelerle gram altın yeni güne rekor seviyeye yakın başladı.

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Altın fiyatlarında Fed fırtınası: Gram altın rekor seviyelere yaklaştı! (16 Haziran 2023 Cuma)

Merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklandığı ve yoğun veri gündeminin olduğu haftanın son işlem gününde küresel piyasalarda pozitif bir seyir izleniyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini sabit tutması ve sıkılaşma politikasının sonuna yaklaştığına dair beklentiler altının ons fiyatını desteklerken, Fed'in faiz artırımlarının beklentileri aşabileceğine yönelik endişeler altının ons fiyatında yukarı yönlü hareketi sınırladı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmelerle altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından düne göre yüzde 0,3 artışla bin 493 liradan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatı ve döviz kuruna paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,4 artışla bin 489 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 450 lira, Cumhuriyet altını da 9 bin 910 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI DÜŞÜŞ EĞİLİMİNİ SONLANDIRDI

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,8 artışla dört günlük düşüş eğilimini bin 957 dolardan sonlandırmasının ardından, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde bin 961 dolardan alıcı buluyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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