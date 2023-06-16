Emekli maaş ve bayram ikramiyeleri ödeme tarihi belli oldu!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-23 Haziran'da ödeneceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, SSK kapsamında gelir/aylık alanlardan ödeme günü 17, 18 olanlara 17 Haziran'da, ödeme günü 19, 20 olanlara 18 Haziran'da, ödeme günü 21, 22 olanlara 19 Haziran'da, 23, 24 olanlara 20 Haziran'da ve 25, 26 olanlara 21 Haziran'da ödeme yapılacak.

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ BAYRAM İKRAMİYESİ VE MAAŞ ÖDEMESİ

Bağ-Kur kapsamında gelir/aylık alanlara 22 Haziran'da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara ise 23 Haziran'da aylık ve ikramiyeleri ödenecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi olarak da 2 bin lira yatırılacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Mevcut durumda en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olarak yatırılıyor.

EMEKLİ MAAŞLARI ÖNE ÇEKİLDİ

Emekliler normalde maaşlarını her ayın 17'siyle 26'sı arasında alıyor. Ancak bayram nedeniyle ödeme tarihleri öne çekildi.

Kaynak: Gerçek Gündem