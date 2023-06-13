Emekli ve memur maaş zammı için düğmeye basılıyor: 5-6 maddelik yasa teklifi hazır!
Türkiye Büyük Millet Meclis’inde ihtisas komisyonlarının oluşmasının ardından ilk yasa hangi konu üzerinde olacağı belli oldu. 7.500 lira en düşük emekli maaşı üzerinde aylık alanlar ile en düşük memur maaşı rakamını 22 bin TL’ye yükseltecek düzenleme için düğmeye basılıyor.
Emekli maaşlarının düzeltilmesi ve en düşük memur maaşının 22 bin lira yapılmasına dönük düzenleme için düğmeye basıldı. TBMM Başkanlığı görevine Numan Kurtulmuş'un seçilmesi ile birlikte gözler, ihtisas komisyonlarının oluşumuna çevrildi.
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI İÇİN YENİ YASA
Kurban Bayramı’na kadar olan süre içinde önce ihtisas komisyonlarında partilerin kaç üye ile temsil edilecekleri belirlenecek. Partiler daha sonra komisyonlara verecekleri üye isimlerini bildirecek. Ardından komisyon başkanları seçilip Meclis yasama çalışmalarına başlayacak.
AKP'li milletvekillerinin üzerinde çalıştığı 5-6 maddelik memur ve emekli maaşları ile ilgili düzenleme teklifi, yeni dönemde çıkacak ilk yasa da olacak. Kanun değişikliğinin Kurban Bayramı’nın hemen ardından Meclis’e gelmesi bekleniyor.
EMEKLİ MAAŞLARINDA KADEMELİ ARTIŞ
En düşük emekli maaşının 7.500 TL olmasının ardından üzerinde aylık alanlarda yaşanan refah kaybının telafisi için atılacak adımın formülü de netleşiyor. Bu kapsamda düzenlemede en düşük emekli maaşının artırılmasından yararlanamayan emeklilerin maaşlarının düzeltilmesi konusu da yer alacak.