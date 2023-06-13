Emekli ve memur maaş zammı için düğmeye basılıyor: 5-6 maddelik yasa teklifi hazır!

EMEKLİ MAAŞLARINDA KADEMELİ ARTIŞ

En düşük emekli maaşının 7.500 TL olmasının ardından üzerinde aylık alanlarda yaşanan refah kaybının telafisi için atılacak adımın formülü de netleşiyor. Bu kapsamda düzenlemede en düşük emekli maaşının artırılmasından yararlanamayan emeklilerin maaşlarının düzeltilmesi konusu da yer alacak.