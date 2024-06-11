Altın fiyatlarında Çin etkisi: Dev bankalar tahminlerini açıkladı

Sektör oyuncuları, Çin'in fiyatların Mayıs ayında ulaştığı rekor seviyelerden gevşemesinin ardından külçe altın alımına devam etmesinin beklendiğini söyledi. Çin Merkez Bankası'nın (PBOC) resmi verileri, 18 ay üst üste altın rezervlerini artırdıktan sonra, Mayıs ayında varlıklarının değişmediğini gösterdi.

Dünya Altın Konseyi (WGC) CEO'su David Tait, Singapur'da düzenlenen Asya Pasifik Kıymetli Madenler Konferansı sırasında verdiği demeçte, “Çin'in verileri bir duraklama gösterdi. Ancak sadece bekliyorlar ve izliyorlar. Eğer fiyatlar ons başına 2.200 dolar seviyesine doğru düzelirse, yeniden başlayacaklar" diye konuştu.

WGC'ye göre Çin, 2023 yılında 7,23 milyon ons veya 224,9 metrik tonluk net alımla en büyük resmi sektör altın alıcısı oldu. Bu, 1977'den bu yana herhangi bir yıl için en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.

ALTIN EN ÇOK NERELERDE KULLANILIYOR?

En büyük altın üreticileri Çin, Avustralya, ABD, Güney Afrika olurken en büyük tüketiciler ise Hindistan, Çin, ABD, Türkiye, Suudi Arabistan, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri.

Üretilen altının çoğu mücevher üretimine gitse de altın hem rezerv metal olarak hem sanayide önemli bir yere sahip. İletkenliği nedeniyle altın kullanıldığı alanlar arasında bilgisayarlar, iletişim ekipmanlar, uzay araçları, uzay jeti motorları bulunuyor.

DEV BANKALARIN BEKLENTİSİ: ALTIN FİYATLARI NE OLUR?

Altına yönelik talep artarken altın fiyatı ons başına 2295 dolar seviyesinde. CNBC-e'nin aktardığına göre artan talep nedeniyle altının 2024 sonunda daha da yüksek seviyelere geleceği tahmin ediliyor. UBS, Eylül 2024’te sarı metalin ons başına 2500 dolara olacağını tahmin ederken yıl sonunda 2600 dolara çıkmasını beklediklerini duyurdu. JPMorgan ise altının 2024’ü ons başına 2315 dolar seviyesinde kapatacağını 2025’te ise 2500 doları geçeceğini tahmin ediyor.

Yatırım bankası devi Goldman Sachs da altında yükselişin sürmesini bekliyor. Banka, 2024 yıl sonu için altının ons fiyatı hedefini 2 bin 300 dolardan 2 bin 700 dolar seviyesine çıkardı. Citi analistlerinin öngörüsüne göre ise altın 18 ay içerisinde 3 bin dolara kadar çıkabilir.