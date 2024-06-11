Alışılmışın dışında ziyaret: IMF ve Dünya Bankası heyeti Ankara’da!

Geçen hafta önce Dünya Bankası sonra da IMF heyeti Türkiye’ye geldi. Rutin yıllık gözlem temasları kapsamında Türkiye’de bulunan kalabalık IMF heyeti, ekonomi bürokrasisi ve özel sektör temsilcileriyle görüşüyor. Ancak heyetin başkan yardımcısı düzeyinde ve 12 kişilik bir grupla ziyarete gelmesi 'alışılmışın dışında' değerlendirildi.

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Alışılmışın dışında ziyaret: IMF ve Dünya Bankası heyeti Ankara’da!

Uygulanmakta olan ekonomik program Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) yakın takibinde. Ekonomim’den Maruz Buzcugil’in haberine göre Dünya Bankası ve IMF’den üst düzey ve kalabalık heyetler Ankara’da önemli temaslarda bulundu. Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Lakshmi Shyam-Sunder ve Türkiye Masası şefi James Walsh başkanlığındaki geniş IM heyeti ayrı ayrı ekonomi bürokrasisi ve özel sektör temsilcileriyle bir dizi temasta bulundular.
IMF heyetinin ziyaretinin tüm üye ülkeler için yapılan yıllık rutin ‘4. Madde’ ziyareti olduğu öğrenildi.

Dünya Bankası heyetinin ‘başkan yardımcısı düzeyinde ve alışılmışın dışında’ olması dikkat çekti. Kalabalık IMF heyeti, de farklı uzmanlık alanlarından 12 kişiden oluşuyor.

Dünya Bankası heyetinin döndüğü, IMF heyetinin temaslarının bu hafta da sürdürdüğü belirtiliyor.

IMF Türkiye Masası şefi James Walsh başkanlığındaki heyette, Agustin Roitman, Farid Boumediene, Jiaxiong Yao’nun da bulunduğu 12 kişi yer alıyor.

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