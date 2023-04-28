Altın fiyatlarında 'belirsizlik' baskısı: Gram altın düştü!

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) atacağı para politikası adımlarına ilişkin belirsizlikler artarken, altın fiyatları baskılandı. Bu gelişmeler sonrası gram altın güne sınırlı düşüşle başladı.

Altın fiyatlarında 'belirsizlik' baskısı: Gram altın düştü!

ABD'de ekonomik aktivitenin güç kaybetmesine karşın, enflasyon riskinin diri kalması ABD Merkez Bankası'nın (Fed) atacağı para politikası adımlarına ilişkin belirsizlikleri artırdı.

Bu durumun altın fiyatlarını baskılarken, altının ons fiyatı dün bin 988 dolardan kapanmasının ardından, bugün yüzde 0,30 gerileyerek bin 982 dolardan işlem görerek, kritik seviye olan 2 bin doların altına geriledi.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmelerle gram altın, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından önceki kapanışına göre, yüzde 0,16 azalışla bin 240 liradan işlem görüyor.

Dün, yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü bin 242 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 30 lira, Cumhuriyet altını da 8 bin 240 liradan satılıyor.

Altın fiyatlarında 'belirsizlik' baskısı: Gram altın düştü! - Resim : 1

FED'DEN FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ

Öte yandan para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek hafta yüzde 86 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, bankanın haziranda ise politika faizini sabit bırakacağı tahmin ediliyor.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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