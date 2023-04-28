Döviz politikası zora girdi, dolar/TL atağa kalktı!

Mevcut politikalarla dolar/TL'nin kamu tarafından 14 Mayıs'ta yapılacak seçim öncesinde olması gerektiğinden daha aşağıda fiyatlandığı ve TL'nin değer kaybetmesi gerektiğine ilişkin artan görüşler dövize ilgiyi artıran ana unsur oldu.