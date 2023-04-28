Döviz politikası zora girdi, dolar/TL atağa kalktı!
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimleri öncesinde Türk Lirası (TL) günlük sınırlı değer kaybını sürdürürken, dolar/TL yükselişini sürdürdü.
TL günlük sınırlı değer kaybını sürdürürken, piyasalarda Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz talebini sınırlamak adına attığı adımlar, faiz kararı ve seçim gündemi takip edilmeye devam ediyor.
Mevcut politikalarla dolar/TL'nin kamu tarafından 14 Mayıs'ta yapılacak seçim öncesinde olması gerektiğinden daha aşağıda fiyatlandığı ve TL'nin değer kaybetmesi gerektiğine ilişkin artan görüşler dövize ilgiyi artıran ana unsur oldu.
ZORLAYACAK ÖLÇÜYE ULAŞTI
Söz konusu gelişmelerle birlikte seçime yaklaştıkça döviz talebinin belirgin artmasıyla mevcut döviz politikaları zorlayacak ölçüye ulaştı.
DOLARDA SON DURUM
Bu gelişmelerle birlikte dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasın ardından önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 19,4560'tan işlem görüyor.
Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının 0,1 üzerinde 19,4366'dan tamamlamıştı.