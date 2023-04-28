Döviz politikası zora girdi, dolar/TL atağa kalktı!

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimleri öncesinde Türk Lirası (TL) günlük sınırlı değer kaybını sürdürürken, dolar/TL yükselişini sürdürdü.

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Döviz politikası zora girdi, dolar/TL atağa kalktı! - Resim: 1

TL günlük sınırlı değer kaybını sürdürürken, piyasalarda Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz talebini sınırlamak adına attığı adımlar, faiz kararı ve seçim gündemi takip edilmeye devam ediyor.

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Döviz politikası zora girdi, dolar/TL atağa kalktı! - Resim: 2

Mevcut politikalarla dolar/TL'nin kamu tarafından 14 Mayıs'ta yapılacak seçim öncesinde olması gerektiğinden daha aşağıda fiyatlandığı ve TL'nin değer kaybetmesi gerektiğine ilişkin artan görüşler dövize ilgiyi artıran ana unsur oldu.

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Döviz politikası zora girdi, dolar/TL atağa kalktı! - Resim: 3

ZORLAYACAK ÖLÇÜYE ULAŞTI

Söz konusu gelişmelerle birlikte seçime yaklaştıkça döviz talebinin belirgin artmasıyla mevcut döviz politikaları zorlayacak ölçüye ulaştı.

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Döviz politikası zora girdi, dolar/TL atağa kalktı! - Resim: 4

DOLARDA SON DURUM

Bu gelişmelerle birlikte dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasın ardından önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 19,4560'tan işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının 0,1 üzerinde 19,4366'dan tamamlamıştı.

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