Alman Otomotiv Devinden Türkiye Kararı! Togg, Ford Otosan, TOFAŞ Hepsi Onun Kapısını Çalıyordu: Payları Devretti, Ülkeden Çekildi

Almanya’nın küresel otomotiv sektörü üzerindeki etkisi ekonomik zorluklar ve küçülme kararları ile sarsılıyor. BMW gibi dev markaların tesislerini kapatıp iş gücünü azaltması ile başlayan süreç ülkenin otomotiv yan sanayisini de etkiledi. Linde + Wiemann’ın Türkiye’den çekilme kararı ile bu durum yeni bir boyut kazandı.

TÜRKİYE’DEKİ ORTAKLIĞA SON VERDİLER

Alman otomotiv yan sanayi devi, Türkiye’de 2010 yılında Ersu Ailesi ile ortaklaşa kurduğu Linde Opsan şirketindeki hisselerini Ersu Ailesi’ne devretme kararı aldı. Dünya Gazetesi’nden Kerim Ülker’in köşesine taşıdığı haberde, şirket bu karar ile Türkiye’deki faaliyetlerini sonlandırdı ve şirket tamamen yerli bir firma haline geldi.

TOGG İÇİN ÜRETİM YAPIYORDU

Şu an 475 çalışanı bulunan şirketin çalıştığı markalar arasında Ford, TOFAŞ ve Stellantis gibi otomotiv devleri yer alıyor. Özellikle Ford Transit ve Tourneo projelerinde aktif rol oynayan şirket yerli araç Togg için de üretim yapıyordu.

Kaynak: Dünya Gazetesi