AKP, son dakika maddesiyle yolsuzluk ve karaparanın üzerini örttü!

AKP tarafından 'Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi' olarak sunulan vergi affı borç yapılandırma kanun teklifi Meclis'ten geçti ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Vergi affı kapsamında, geçici bir madde ile gelir ve kurumlar vergisi yükümlülerine 2022 yılı için de matrah arttırımı olanağı verildi.

"YOLSUZLUK VE KARAPARA SORUŞTURMASI YAPILMAYACAK"

Konuya ilişkin T24'den Çiğdem Toker'e konuşan vergi uzmanı, "Diyelim ki bir büyük ihalede ödemelerle ilgili sorun saptandı. Vergi denetçileri bu konuda, o şirket sahibinin hesaplarının incelemesini yaparak yol alır. Ama şimdi bu maddeyle, çok büyük bir yolsuzluk ve karapara soruşturması bile olsa inceleme yapılamayacak" dedi.

"VERGİ SİSTEMİ YOK EDİLDİ"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Milletvekili Akif Hamzaçebi ise, "2022 yılına ilişkin gelir vergisi beyannamesi 2023 Mart, kurumlar vergisi beyannamesi Nisan ayı içinde verilir. Bugün kabul edilen önerge ile ise henüz beyannamesi verilmemiş olan 2022 için de matrah artırımında bulunulabilecektir. İktidar böylece vergi sistemini yok etmiştir. Bunun bir anlamı daha var. Erdoğan seçimi kaybedeceğini görmüştür. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığında yandaş şirketlerin geriye doğru vergi denetimi yapılabilecek bir yılını bile bırakmamıştır. Ancak şunu hatırlatayım. Kara para soruşturmalarından hiçkimse kurtulamayacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem