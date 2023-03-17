Altın fiyatlarında rekor: Gram altında son 45 günün en yüksek seviyesi!

ABD'de dün açıklanan makroekonomik veriler karışık sinyaller üretmeye devam ederken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in martta 25 baz puan faiz artışına gideceğine yönelik beklentiler yüzde 86 seviyesine çıktı.

Söz konusu gelişmeler sonrası ABD ve Avrupa'da bankacılık krizine yönelik atılan adımlar piyasalarda risk iştahını güçlendirse de ABD ve Avrupa merkez bankalarının faiz artırım beklentilerinin gerilemesi altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmelerle birlikte gram altın, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından düne göre, yüzde 0,77 artışla bin 181 liradan işlem görüyor. Böylece gram altın, 1 şubattan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Dün, ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen üzerinde bin 172 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın bin 940 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 850 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI YÜKSELİŞTE

Dün günü bin 920 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,63 artışla bin 932 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında bin 910 doların destek, bin 960 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: Gerçek Gündem