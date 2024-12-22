İşte AKP Kulislerinde Son Konuşulanlar: Asgari Ücretli İçin 'Refah' Yok

Yıl sonu yaklaşırken milyonlarca çalışanın gözü kulağı yeni açıklanacak asgari ücrette. Asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ederken ise kötü haber geldi. AKP kulislerinde, asgari ücret için bu yıl refah payı uygulanmaması gerektiği konuşuluyor.

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İşte AKP Kulislerinde Son Konuşulanlar: Asgari Ücretli İçin 'Refah' Yok

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, Türkiye'de yaklaşık yedi milyon kişi asgari ücretle çalışıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü kez toplandı ancak bir sonuç çıkmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretin enflasyona ezdirilmeyeceğini söylüyor. AKP kulislerinde ise bu yıl "refah payı" olmayacağı yönde.

AKP kulislerinde, “2024-2025 yılı için restorasyon-onarım yılı dedik. Ekonomik programın gereği neyse asgari ücret o olmalı. Bu yıl refah yılı değil ve olmayacak. Gelecek yıl sonunda da bu sıkışmışlığı yaşamamak için zor olanı yapmalı, programın sağlıklı sonuçlanması için ne kadar zam gerekiyorsa bunu vermeliyiz” deniliyor.

EYT ELEŞTİRİSİ

Neredeyse her AKP'li ekonomik zorlukların nedenini değerlendirirken, “EYT konusunda büyük hata yaptık. Popülizme kapıldık. Türkiye’nin şu an sahip olması gereken emekli sayısı 10 milyondu, ama ne yazık ki popülizm bizi esir aldı ve bugün 16 milyon emeklimiz var” özeleştirisini yapıyor.

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Kaynak: Gazete Duvar

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