Bakan Kurum İl İl Açıkladı: İşte Kentsel Dönüşüme Verilecek Yeni Kira Destekleri

Bakan Kurum, evleri kentsel dönüşüme giren vatandaşlara verilen kira desteğinin artırıldığını duyurdu. Kurum; İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere verilecek kira desteklerini tek tek açıkladı.

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Bakan Kurum İl İl Açıkladı: İşte Kentsel Dönüşüme Verilecek Yeni Kira Destekleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm kapsamında verilen kira desteğinin artırıldığını açıkladı.

Kurum açıklamasında, evi dönüşüme giren vatandaşlara verilen kira desteğinin İstanbul'da 5 bin 500 liradan 8 bin liraya kadar çıkarıldığını duyurdu.

Bakan Kurum İl İl Açıkladı: İşte Kentsel Dönüşüme Verilecek Yeni Kira Destekleri - Resim : 1

Kurum açıklamasında, il il verilecek kira destekleri için şunları söyledi:

Kira desteklerimizi; Ankara, Antalya, Bursa, İzmir’de 4 bin 500 liradan 6 bin 500 liraya; diğer büyükşehirlerimizde 3 bin 750 liradan 5 bin 500 liraya, kalan tüm illerimizde ise 3 bin liradan 4 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Ben aldığımız bu yeni kararın; İstanbul’umuz için, Türkiye için, milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

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Kaynak: Haber Merkezi

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Murat Kurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kentsel dönüşüm
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