51 İlde Yüzlerce Arsa Açık Artırmayla Satışa Çıktı: İstanbul’un En İşlek Yerindeki Alanlar Dahil…

KATILIM TEMİNAT BEDELLERİ BELLİ OLDU

Muhammen bedeli 200.000 TL'ye kadar olan gayrimenkuller için 15.000 TL

200.001 TL ile 550.000 TL arası için 55.000 TL

550.001 ile 1.350.000 TL arası için 135.000 TL

1.350.001 ile 3.300.000 TL arası için 330.000 TL

3.300.001 ile 8.100.000 TL arası için 810.000 TL

8.100.001 ile 20.000.000 TL arası için 2.000.000 TL

20.000.001 ile 51.000.000 TL arası için 5.100.000 TL

51.000.001 ile 135.000.000 TL arası için 13.500.000 TL

135.000.001 ile 300.000.000 TL arası için 30.000.000 TL

300.000.001 TL ve üstü için 60.000.000 TL.

İhaleye katılmadan önce, arsaların üzerindeki irtifak, şüyu, yola terk gibi beyan ve kısıtlamaların dikkatlice incelenmesi gerekiyor. İhale evrakları detaylı incelemeye açık.