51 İlde Yüzlerce Arsa Açık Artırmayla Satışa Çıktı: İstanbul’un En İşlek Yerindeki Alanlar Dahil…
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Türkiye 51 ilde toplam 607 arsayı açık artırma yoluyla satma kararı aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından satışa çıkarılacak olan arsaların yeni sahipleri, 24-25 Aralık 2024 tarihlerinde yapılacak açık artırmalar sonucunda belirlenecek.
Ödeme koşulları kapsamında, arsa bedellerinin yüzde 25'i peşin olarak ödenecek, geri kalan tutar ise 24 ay taksitle ödenebilecek.
Açık artırmaya katılacak gerçek veya tüzel kişilerin, toplantı öncesinde Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin banka hesabına katılım teminatını yatırmaları gerekiyor.
KATILIM TEMİNAT BEDELLERİ BELLİ OLDU
Muhammen bedeli 200.000 TL'ye kadar olan gayrimenkuller için 15.000 TL
200.001 TL ile 550.000 TL arası için 55.000 TL
550.001 ile 1.350.000 TL arası için 135.000 TL
1.350.001 ile 3.300.000 TL arası için 330.000 TL
3.300.001 ile 8.100.000 TL arası için 810.000 TL
8.100.001 ile 20.000.000 TL arası için 2.000.000 TL
20.000.001 ile 51.000.000 TL arası için 5.100.000 TL
51.000.001 ile 135.000.000 TL arası için 13.500.000 TL
135.000.001 ile 300.000.000 TL arası için 30.000.000 TL
300.000.001 TL ve üstü için 60.000.000 TL.
İhaleye katılmadan önce, arsaların üzerindeki irtifak, şüyu, yola terk gibi beyan ve kısıtlamaların dikkatlice incelenmesi gerekiyor. İhale evrakları detaylı incelemeye açık.
HANGİ İLLERDE SATIŞLAR OLACAK?
24 Aralık 2024: Mardin, İstanbul, Sakarya, Balıkesir, Bursa, Edirne, İzmir, Aydın, Muğla, Düzce, Ankara, Antalya, Malatya, Adana ve Elazığ'da.
25 Aralık 2024: Van, Bitlis, Kocaeli, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Aksaray, Ağrı, Amasya, Tekirdağ, Kırklareli, Gaziantep, Kayseri, Niğde, Tokat, Erzincan, Giresun, Kırıkkale, Kırşehir, Kastamonu, Kahramanmaraş, Samsun, Osmaniye, Bilecik, Batman, Eskişehir, Yozgat, Yalova, Trabzon, Sivas, Şanlıurfa, Kütahya, Konya, Karaman, Ardahan ve Mersin'de.
İSTANBUL'DA KAÇIRILMAYACAK FIRSAT
-Fikirtepe'de özel sosyal kültürel tesis alanı içeren konut arsaları
-Suadiye Marmaray Durağı'nın önündeki alan
-Sefaköy'de ve Arnavutköy Haraççı'da çevreyoluna cepheli arsalar.