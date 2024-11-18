TOKİ Sosyal Konut Projelerin Fiyatları Açıklandı: Aylık 7 Bin Liraya Ev Alma Fırsatı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin yeni sosyal konut projelerine ilişkin ayrıntılı bilgiler verdi. Bakan Kurum'un açıklamaları, konut sahibi olmak isteyen vatandaşların merakla beklediği fiyatlar ve ödeme planlarına odaklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Kurum, sosyal konut projelerinin uygun fiyat ve esnek ödeme şartları ile vatandaşlara sunulacağını belirtti. Aylık taksitlerin kira ödemelerinden daha düşük veya kira seviyesinde olacağını vurgulayan Kurum, çalışmanın temel amacının konut ihtiyacını karşılamak ve barınma sorununa çözüm getirmek olduğunu söyledi.
KONUT FİYATLARI VE ÖDEME PLANI DETAYLARI
Projelerde yer alacak konutların fiyatlarının ortalama 2 milyon TL civarında olması bekleniyor. Açıklanan ödeme planı detayları ise şu şekilde:
Peşinat Tutarı: 200 bin TL (toplam fiyatın yüzde 10’u)
Kalan Borç: 1 milyon 800 bin TL
Vade Süreci: 240 ay (20 yıl)
Aylık Taksit Tutarı: 7.500 TL ile 10.000 TL arasında değişecek
Bakanın bu açıklamaları, sosyal konut sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaş için önemli bir rehber niteliği taşıyor. Düşük faiz oranları ve uzun vade seçenekleri ile sunulacak bu konutlar, dar gelirli ailelerin konut sahibi olmasını kolaylaştırmayı hedefliyor.