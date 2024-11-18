TOKİ Sosyal Konut Projelerin Fiyatları Açıklandı: Aylık 7 Bin Liraya Ev Alma Fırsatı

Bakan Kurum, sosyal konut projelerinin uygun fiyat ve esnek ödeme şartları ile vatandaşlara sunulacağını belirtti. Aylık taksitlerin kira ödemelerinden daha düşük veya kira seviyesinde olacağını vurgulayan Kurum, çalışmanın temel amacının konut ihtiyacını karşılamak ve barınma sorununa çözüm getirmek olduğunu söyledi.