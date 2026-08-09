Akaryakıtta Zam Dalgası! Tabelalar Bir Kez Daha Değişecek

Benzine dün gece gelen 1,06 TL’lik zammın ardından yeni bir fiyat artışı daha yaşanacak. Sektör kaynaklarına göre pazartesi gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına pompada 1,56 TL zam yapılması bekleniyor.

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Akaryakıtta Zam Dalgası! Tabelalar Bir Kez Daha Değişecek
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Hürmüz Boğazı'nda yaşanan açmaz durumu küresel enerji fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bu çerçevede akaryakıt fiyatlarında bir kez daha değişiklik yaşanacak.

BENZİNE BİR ZAM DAHA

Benzinde dün gece pompaya yansıyan 1,06 TL’lik zammın ardından yeni bir artış daha bekleniyor.

Sektör kaynaklarına göre benzin ürün fiyatına pazartesi gece yarısından itibaren 2,08 TL zam öngörülürken, bunun 1,56 TL’si pompa fiyatlarına yansıyacak.

Güncel akaryakıt fiyatları:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 68.36 TL

Motorin litre fiyatı: 80.04 TL

LPG litre fiyatı: 33.79 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 68.21 TL

Motorin litre fiyatı: 79.90 TL

LPG litre fiyatı: 33.19 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 69.32 TL

Motorin litre fiyatı: 81.16 TL

LPG litre fiyatı: 33.89 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 69.62 TL

Motorin litre fiyatı: 81.44 TL

LPG litre fiyatı: 33.79 TL

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Kaynak: Haber Merkezi

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Zam Akaryakıt Benzin
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