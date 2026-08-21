Ağustosta Tüketici Güveni Arttı: Son 3 Yılın En Yüksek Seviyesine Merhaba!

Tüketici güven endeksi, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1 artarak 90,8 değerine ulaştı. Bu yükselişle birlikte endeks, Mayıs 2023'ten bu yana görülen en yüksek seviyesine yerleşti.

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Ağustosta Tüketici Güveni Arttı: Son 3 Yılın En Yüksek Seviyesine Merhaba!
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) TÜİK, ekonomi dünyasının ve piyasaların yakından takip ettiği Ağustos 2026 dönemine ait tüketici güven endeksi verilerini kamuoyuyla paylaştı. TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliğiyle hazırlanan Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarına göre, ekonomiye olan güven tırmanışını sürdürüyor.

3 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, temmuzda 89,8 iken bu ay yüzde 1 yükselerek 90,8 oldu.

Bu değerle endeks, Mayıs 2023'ten sonraki en yüksek seviyesinde bulunuyor. Endeks, söz konusu dönemde 91,1 seviyesindeydi.

HANELERİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ GÜÇLENİYOR

  • Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, ağustosta aylık yüzde 1,2 artışla 74,5'ten 75,4'e yükseldi.
  • Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, temmuzda 91,4 iken yüzde 1,9 artarak ağustosta 93,1 olarak belirlendi.
  • Geçen ay 88,3 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, bu ay yüzde 1,2 yükselişle 89,4 olarak hesaplandı.
  • Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi de geçen ayki 105,1 değerini koruyarak değişim göstermedi.

Kaynak: AA

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