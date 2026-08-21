Depoyu Dolduracaklar İçin Kötü Haber! Motorine Zam Kapıda

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Petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş, akaryakıt fiyatlarına da zam olarak yansımayı sürdürüyor. ABD ile İran arasındaki gerilimin küresel petrol piyasalarındaki etkisi, akaryakıt fiyatlarında yukarı yönlü hareketi beraberinde getiriyor. Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 2 lira 92 kuruş zam yapılması bekleniyor. Söz konusu artışla birlikte sürücülerin motorin için ödeyeceği tutar da yükselecek.

ZAM SONRASI DEĞİŞECEK FİYATLAR

Ekonomim'de yer alan habere göre, zam sonrasında motorinin litre fiyatının İstanbul'da 82,65 liraya, Ankara'da 83,75 liraya, İzmir'de 84,04 liraya, doğu illerinde ise 85,5 liraya çıkması öngörülüyor.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 71,46 TL

Motorin: 79,73 TL

LPG: 33,79 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 71,31 TL

Motorin: 79,58 TL

LPG: 33,19 TL

Ankara:

Benzin: 72,43 TL

Motorin: 80,83 TL

LPG: 33,89 TL

İzmir:

Benzin: 72,73 TL

Motorin: 81,12 TL

LPG: 33,79 TL

Kaynak: Ekonomim