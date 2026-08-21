Depoyu Dolduracaklar İçin Kötü Haber! Motorine Zam Kapıda

Petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 2 lira 92 kuruş zam gelmesi beklenirken, zam sonrası motorinin litre fiyatının İstanbul'da 82,65 lira, Ankara'da 83,75 lira, İzmir'de 84,04 lira seviyesine çıkması öngörülüyor.

Son Güncelleme:
Depoyu Dolduracaklar İçin Kötü Haber! Motorine Zam Kapıda
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş, akaryakıt fiyatlarına da zam olarak yansımayı sürdürüyor. ABD ile İran arasındaki gerilimin küresel petrol piyasalarındaki etkisi, akaryakıt fiyatlarında yukarı yönlü hareketi beraberinde getiriyor. Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 2 lira 92 kuruş zam yapılması bekleniyor. Söz konusu artışla birlikte sürücülerin motorin için ödeyeceği tutar da yükselecek.

Depoyu Dolduracaklar İçin Kötü Haber! Motorine Zam Kapıda - Resim : 1

ZAM SONRASI DEĞİŞECEK FİYATLAR

Ekonomim'de yer alan habere göre, zam sonrasında motorinin litre fiyatının İstanbul'da 82,65 liraya, Ankara'da 83,75 liraya, İzmir'de 84,04 liraya, doğu illerinde ise 85,5 liraya çıkması öngörülüyor.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 71,46 TL
Motorin: 79,73 TL
LPG: 33,79 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 71,31 TL
Motorin: 79,58 TL
LPG: 33,19 TL

Ankara:

Benzin: 72,43 TL
Motorin: 80,83 TL
LPG: 33,89 TL

İzmir:

Benzin: 72,73 TL
Motorin: 81,12 TL
LPG: 33,79 TL

Kaynak: Ekonomim

Etiketler
Akaryakıt Motorin fiyatları
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ABD-İran Gerilimi Altını Uçurdu! Fiyatlarda Dikkat Çeken Yükseliş Altın Fiyatları Rekor Seviyeye Yaklaşıyor
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Dövizde Cuma Hareketliliği: Dolar 48 Lira Eşiğini Geçerek Güne Başladı Dövizde Cuma Hareketliliği, Dolar 48 Lira Eşiğini Aştı
ÇOK OKUNANLAR
Bartın'da Dehşet Gecesi! Baba ve Oğul Saatlerce Toprak Altında Kaldı Bartın'da Dehşet Gecesi! Baba ve Oğul Saatlerce Toprak Altında Kaldı
15 Saat Süren Duruşmada Havuz İddiası: 'İmamoğlu'nun Siyasi Hayatını Finanse Etmek İçin Baskı Kuruldu' 15 Saat Süren Duruşmada Havuz İddiası: 'İmamoğlu'nun Siyasi Hayatını Finanse Etmek İçin...'
Emircan Övüç Cinayeti Düğümü Çözdü: İzmir'de İki Taraftar Grubuna Suç Örgütü Operasyonu İzmir'de İki Taraftar Grubuna Suç Örgütü Operasyonu
İstanbul'da Turistlerin Kabusu Olmuşlardı: Toplu Taşımada 'Perdeleme' Oyunu Son Buldu İstanbul'da Turistlerin Kabusu Olmuşlardı: Toplu Taşımada 'Perdeleme' Oyunu Son Buldu
Depoyu Dolduracaklar İçin Kötü Haber! Motorine Zam Kapıda Motorine Zam Kapıda