Altın Fiyatlarında Dikkat Çeken Yükseliş! Fiyatlarda Kritik Eşik Aşıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde yükseliş eğilimini sürdürdü. Ons altın 4 bin 500 dolar seviyesinin üzerinde işlem görürken, gram altın haftalar sonra yeniden 7 bin liranın üzerine çıktı. Altındaki yükselişte, ABD Hazine Bakanlığı'nın borçlanma maliyetlerini kontrol altında tutmak amacıyla uzun vadeli borç geri alımlarını en az iki katına çıkarma planı etkili oldu.

ALTIN YÜZDE 4 DEĞER KAZANDI

Çarşamba günü yapılan açıklamanın ardından altın fiyatları yüzde 4'ün üzerinde değer kazanırken, ABD Hazine tahvili getirileri ile dolar değer kaybetti. Güne 4 bin 520 dolardan başlayan ons altın, gün içinde en düşük 4 bin 508 doları, en yüksek ise 4 bin 548 doları gördü. Ons altın daha sonra 4 bin 543 dolar seviyesinde işlem gördü.

GRAM ALTINDA 7 BİN LİRA AŞILDI

Gram altın güne 6 bin 976 liradan başladı. Gün içerisinde yükselişini sürdüren gram altın 7 bin 27 lira seviyesine kadar çıktı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın satış fiyatı: 7 bin 000,59 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 11 bin 397 TL

Yarım altın satış fiyatı: 22 bin 790 TL

Tam altın satış fiyatı: 44 bin 802,23 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 45 bin 413 TL

Gremse altın satış fiyatı: 112 bin 349,16 TL

Ons altın satış fiyatı: 4 bin 521,76 dolar

Kaynak: Haber Merkezi