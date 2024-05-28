Adet fiyatını görenler gözlerine inanamadı! Prof. Özgür Demirtaş fotoğraf paylaşıp tepki gösterdi

Ekonomist Özgür Demirtaş, yaprak sarmanın tanesinin 10 TL'ye satıldığı fotoğrafı paylaşarak, "Benim başka bir söz söylememe gerek kalmadı…" diye yazdı.

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Adet fiyatını görenler gözlerine inanamadı! Prof. Özgür Demirtaş fotoğraf paylaşıp tepki gösterdi

Ekonomik krizle birlikte halk yoksullaştı, alım gücü düştü. Ekonomiyi düzeltmek için atılan adımlar sonuçsuz kalırken her gün yeni bir zam dalgası vatandaşı zorluyor.

Son olarak ekonomist Prof. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabı X'te paylaştığı fotoğrafla, ekonominin geldiği durumu gözler önüne serdi.

Bir adet yaprak sarmanın 10 TL'ye satıldığını gösteren fotoğrafı paylaşan Demirtaş, "Benim başka bir söz söylememe gerek kalmadı…" diye yazdı.

Demirtaş'ın paylaşımına çok sayıda yorum geldi. Vatandaşlar, bir adet yaprak sarmanın 10 TL'ye satılmasına tepki gösterdi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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