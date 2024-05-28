Konak sevdası bitmiyor... Tasarruf lafta kaldı, 94,8 milyon liralık yeni sözleşme imzalandı!
Kamuda tasarruf lafta kaldı... hükümet konaklarının yapımı için ihaleler devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kamuda tasarruf tedbirlerini açıklamasının ardından Manisa'da bir konak için 94,8 milyon TL'ye yeni sözleşme imzalandı.
Kamuda tasarruf tedbirlerini açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yeni bina kiralanmasına izin vermeyeceğiz, mevcut kiralamaları da peyderpey sonlandıracağız" açıklamasını yapmıştı. Fakat buna rağmen yeni hükümet konaklarının yapımı tam gaz sürüyor.
Sözcü'den Fırat Fıstık'ın haberine göre; mayıs ayında da konakların yapımı için ihale verilmeye ve sözleşme imzalanmaya devam ediyor.
Son olarak Manisa Selendi’de hükümet konağı yapımı için 22 Mayıs’ta sözleşme imzalandı. Sözleşme sonucu ihale 94 milyon 800 bin TL’ye CET Mimarlık şirketine verildi. 28 Mayıs’ta başlayacak inşaat, 20 Ağustos 2025’te sonlanacak.
KONAKLAR TAM GAZ
Bu yıl içinde sözleşmesi yapılan diğer konaklar şöyle:
- Osmaniye Hasanbeyli Hükümet Konağı: 66 milyon 500 bin TL.
- Osmaniye Düziçi Hükümet Konağı: 153 milyon 649 bin TL.
- Bingöl Adaklı Hükümet Konağı: 79 milyon 900 bin TL.
- Balıkesir Karesi Hükümet Konağı: 172 milyon 700 bin TL.
- Kahramanmaraş Onikişubat Hükümet Konağı: 138 milyon 738 bin TL.
- Şanlıurfa Eyyübiye Hükümet Konağı: 213 milyon 700 bin TL.
- Ankara Çankaya Hükümet Konağı: 203 milyon 762 bin TL.
- Mersin Yenişehir Hükümet konağı: 154 milyon 500 bin TL.
- Manisa Saruhanlı: 93 milyon 161 bin TL.
- Adıyaman Tut: 69 milyon 250 bin TL.
- Adana Saimbeyli: 58 milyon 330 bin TL
- Tokat Almus: 81 milyon 998 bin TL.
- Adıyaman Sincik: 73 milyon 313 bin TL.
- Diyarbakır Kulp: 84 milyon 500 bin TL.
- Osmaniye Kadirli: 111 milyon 638 bin TL.
- Şanlıurfa Birecik: 135 milyon 847 bin TL.
- Osmaniye Bahçe: 122 milyon 400 bin TL.
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