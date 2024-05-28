Konak sevdası bitmiyor... Tasarruf lafta kaldı, 94,8 milyon liralık yeni sözleşme imzalandı!

Kamuda tasarruf tedbirlerini açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yeni bina kiralanmasına izin vermeyeceğiz, mevcut kiralamaları da peyderpey sonlandıracağız" açıklamasını yapmıştı. Fakat buna rağmen yeni hükümet konaklarının yapımı tam gaz sürüyor.

Sözcü'den Fırat Fıstık'ın haberine göre; mayıs ayında da konakların yapımı için ihale verilmeye ve sözleşme imzalanmaya devam ediyor.

Son olarak Manisa Selendi’de hükümet konağı yapımı için 22 Mayıs’ta sözleşme imzalandı. Sözleşme sonucu ihale 94 milyon 800 bin TL’ye CET Mimarlık şirketine verildi. 28 Mayıs’ta başlayacak inşaat, 20 Ağustos 2025’te sonlanacak.

KONAKLAR TAM GAZ

Bu yıl içinde sözleşmesi yapılan diğer konaklar şöyle: