ABD'nin Dev Bankası Tarih Verdi... Türkiye Ekonomisi İçin Korkutan Tahmin!

ABD'nin en büyük bankalarından Citi, Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon verileri sonrasında Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerini yayımladı. Bankanın tahminine göre, Türkiye'deki finansal koşulların sıkılaşması, ihracatın azalması ve özel tüketimin normalleşmesiyle birlikte üçüncü çeyrekte kaçınılmaz olarak daralma meydana gelecek. Dördüncü çeyrekte ise ekonomi zayıflayacak.

'DAHA ZOR OLACAK'

Bloomberg HT'nin aktardığına göre; Citi ekonomistlerinin yayımladıkları raporda, “TCMB’nin karmaşık bir enflasyonla mücadele sürecinin yanı sıra zorlu bir makroekonomik tablo ve likidite ortamıyla da karşı karşıya olduğunu düşünüyoruz. Sonuç olarak, politika yapıcılar için ortaya çıkan stagflasyon benzeri ortamı yönetmek muhtemelen daha zor hale gelecektir” ifadelerine yer verildi.

FAİZ TAHMİNİ YÜZDE 45

Raporun devamında ise ekonomistler, erken gevşeme riskini vurgulayıp şu değerlendirmeleri paylaştı:

"Görüşümüze göre, ekonomik faaliyetlerde beklenenden daha derin bir yavaşlama, erken bir gevşeme riskini artırırken, vergi gelirlerini ve mali konsolidasyon çabalarını da zayıflatabilir. Belirtilen zorlu koşulları göz önünde bulundurarak, TCMB’nin kasım ayına kadar beklemede kalmasını ve yıl sonunda politika faizini yüzde 45 seviyesinde görmeyi bekliyoruz."